Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából, a New York-i Liszt Intézet szervezésében, Amerikában mutatják be Koltai Lajos Semmelweis című romantikus, történelmi drámáját. A november 30-án hazánkban is bemutatásra kerülő filmnek ez lesz a legelső, premier előtti vetítése. A New York-i bemutató után a Semmelweis film a nyugati parton, a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon is megtekinthető lesz, október 27-én.