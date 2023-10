A film nem csupán a szereplők miatt tartja lázban a közönséget (Dua Lipa, John Cena Sam Rockwell és Samuel L. Jackson is komoly feladathoz jutnak a történetben), hanem azért is. mert a forgatókönyv alapjául szolgáló regény szerzője egy bizonyos Elly Conway, akiről szinte semmit nem lehet tudni, csak azt, hogy művét már a kiadása előtt megvették a filmesek, és írja a következő könyvet. Conwayról azonban azt feltételezik, hogy napjaink ügyeletes szupersztárja, Taylor Swift rejtőzik az álnév mögött, adja hírül a Daily Mail. Erre az a bizonyíték, mint minden hasonló elmélet esetében, hogy nincs közvetlen bizonyíték. Közvetett viszont annál több van. Az Argylle, a szuperkém négylábú hőse Chip, a film rendezője, Mathhew Vaughn saját kedvence, egy skót lógófülő macska. A lógófülű az énekesnőnek is kedvenc állata, mindjárt hármat is tart belőlük – nevük Meredith Grey, Olivia Benson és Benjamin Button –, sok szeretettel énekel ilyen macskákról és a klipjeiben is szerepelnek. És itt érnek össze a szálak: Chipnek van saját Instagram-profilja, ahol számos utalás olvasható Taylor Swifttel kapcsolatban!

Az énekesnőhöz közel álló források tagadták, hogy ő lenne Elly Conway, ami a rajongók szempontjából nyilván nem más, mint újabb bizonyíték az elmélet alátámasztására.

Még nem tudni, hogy a közismerten tréfás kedvű Vaughn marketinges poénjáról van-e szó, amivel a film hírverését szeretné megtolni, vagy Swift teljesen véletlenül keveredett a kémhistóriába – mindenesetre viccnek nem rossz az elmélet.

A film 2024. február 1-én érkezik a magyar mozikba.