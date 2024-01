Az 1946. január 16-án, a brit indiai Lahorban (ma Pakisztán) született Kabir Bedi 1976-ban robbant be a nemzetközi köztudatba a Sandokan - A maláj tigris című hatrészes, olasz tévésorozat főszereplőjeként. Mutatjuk, hogy él most a 78 éves indiai sztár.

Sokan emlékezhetnek még rá, mekkora szenzáció volt, amikor 1984 nyarán az első számú indiai szupersztár, Kabir Bedi először látogatott Magyarországra. Ekkoriban még bőven tombolt a Sandokan-láz, az egyetlen fogható állami tévéadón ugyanis a magyar nézőket is meghódította Sergio Sollima hatrészes tévésorozata, amely Emilio Salgari regényei alapján mesélte el a 18. századi, kitalált maláj kalóz kalandjait – főszerepben Kabir Bedivel, és a hazai rajongók lelkesedését csak tovább tüzelte a Neoton Família Sandokan című dala.

Így ünnepelték Kabir Bedit a Skála előtt

A sztár budapesti és váci látogatásával volt tele akkoriban minden újság, még az olyan lapok is megemlítették, mint a Műszaki Élet, amely így vicceskedett: „ha a bojler csapját kinyitjuk, meleg víz helyett a Sandokan jön a Petőfi adóból".

Kabir Bedit megérkezéskor pedig valóságos hisztéria fogadta Budapesten, a híradások, így az Esti Hírlap korabeli beszámolója szerint tengernyi tömeg tombolt, várta a tenger tigrisét a Skála parkolójában. Lányok, asszonyok szíve vágya volt közelről látni őt. Hiába, a hős meghódította a honi hölgyeket, akárcsak a gyerekeket"

Ami azt illeti, Kabir Bedi valóban az 1980-as években volt pályafutása csúcsán. Először rádiós újságírással próbálkozott, kevés sikerrel, majd színészi pályáját az 1960-as években még színpadi szerepekkel kezdte, de az ütemesen fellendülő indiai filmipar hamar felfedezte, majd a hetvenes évek közepén az olasz Sergio Solima karolta fel, aki nem csak a Sandokan címszerepét bízta rá, de Bedinek adta a főszerepet A fekete kalóz című (ugyancsak Emilio Salgari írásából született) 1976-os kalandfilmben, és a színész egy csapásra nemzetközi ismertségre tett szert.

1978-ban már Clive Donner (A gondnok, Mindenből a legjobbat, Mi újság, cicamica?) rendezte A bagdadi tolvaj amerikai tévéváltozatában, első magyarországi látogatásakor pedig már leforgatta a Polipka című Bond-filmet (1983, r: John Glen), amelyben ő alakította az egyszerre sármos és ádáz, Gobinda nevű gonosztevőt Roger Moore oldalán.

Aztán jöttek a legkülönbözőbb amerikai tévésorozatok (General Hospital, Knight Rider, Dinasztia stb.), miközben hazájában is rendszeresen szerepelt filmekben. Öt évtized alatt Kabir Bedi több mint 100 filmben és tévés produkcióban szerepelt, sőt, 1982 óta szavazó tagja az Oscar-díjakat is odaítélő amerikai filmakadémiának és az amerikai filmszínészek céhének is, 2010-ben megkapta az Olasz Köztársasági Érdemrendet, azaz lovaggá ütötték.

Első látogatásakor kölyöktigrissel érkezett, 2019-ben Magyarországon fogadott örökbe egy tigrist Kabir Bedi

1984-ben az indiai sztár látogatásának hangulatát fokozta, hogy a sztár egy kölyöktigrissel a kezében vonult be a Skála áruház parkolójában rá várakozó tömegbe. Legutóbbi budapesti látogatásakor, 2019 februárjában Guido és Maurizio de Angelis filmzenei koncertjének egyik sztárvendégeként érkezett a fővárosba (az olasz zeneszerző testvérpár írta a Sandokan zenéjét is), de arra is jutott ideje, hogy ellátogasson az Állatkertbe, hogy jelképesen örökbe fogadjon egy tigrist.

Ekkor, túl a hetvenen már kevésbé keltett hisztériát a nőrajongók körében, pedig sármja töretlennek bizonyult – alig három évvel korábban, egy nappal a 70-ik születésnapja előtt vette feleségül negyedik feleségét, a nála 28 évvel fiatalabb Parveen Dusant.

Az egész életében nők milliói által körülrajongott sztár – akinek életében a legnagyobb törést első fia, Siddharth elvesztése jelentette (a férfi amerikai egyetemi évei után skizofréniától szenvedve öngyilkos lett) – a 75-ik születésnapja alkalmából a Times of Indiának adott interjújában elmondta, hogy sokáig tinédzsernek érezte magát, és csak amikor betöltötte az ötvenedik életévét, érezte úgy, hogy ideje lenne megkomolyodni, de legbelül 25 évesnek érzi magát, fizikailag pedig 50 évesnek, spirituálisan pedig ötezer évesnek.

Az biztos, hogy nem jelent számára megterhelést a színészi munka, csak 2023-ban négy indiai produkcióban szerepelt: a Shaakuntalam című drámában, a Junior című akciófilmben, a Berlin című kémmoziban és a Brands of Tomorrow című tévészériában. Az alábbi videóban, a Junior előzetesében 1:28-nál látható, milyen formában van a most 77 éves színész:

De rendszeresen oszt meg fotókat magáról Instagram oldalán is, legutóbb Csandígarh-ból osztott meg fotókat, ahol az irodalmi fesztivál vendége volt: