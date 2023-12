John Woo 77 évesen is gyártja a filmeket, noha egyre kevésbé aktív. Elsősorban hazájában, Hongkongban dolgozik, most azonban egy amerikai produkciót rendezett, hat év szünet után. Fénykorát egyértelműen a 80-as, 90-es években élte, amikor olyan klasszikusokkal rukkolt elő, mint a Szebb holnap, A bérgyilkos, a Fegyverek istene vagy az Ál/Arc. A Csendes éj-től kár is lett volna ilyesmire számítani, de egy kellemes, régi vágású zsánermozinak ígérkezett. Majdnem az is lett.