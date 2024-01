Zack Snyder érdekes jelenség a mai Hollywoodban, akiről önmagában egy maratoni cikket lehetne írni. Rendre megkapja a dollár százmillióit, művei minősége azonban finoman szólva is felemás. Divattá is vált a kritikusok körében a filmjeit szétcincálni, ugyanakkor rajongói már-már vallásszerűen dicsőítik, bármit is tegyen le az asztalra. De nem véletlen, hogy filmjei már nem a mozikban, hanem a Netflixnél találtak otthonra. A streaming-platformnál A halottak hadseregé-vel indított, most pedig egy kétfelvonásos űroperát dirigált a Rebel Moon képében, amelynek első része már elérhető a streaming-óriás kínálatában.