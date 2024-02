Így küldték a halálba fiatal pilóták sorát az amerikaiak a második világháború alatt

Spielberg azonban 2001-ben forradalmasította a televíziót, a Ryan közlegény megmentése sikere után elkészítette produceri minőségben Az elit alakulat-ot, a második világháborús hőstörténet pedig jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy manapság, ha tartalmas szórakozásra vágyunk, akkor nem feltétlenül a moziba megyünk, hanem sorozatokat nézünk. A hollywoodi élvonalból nagy számban koptak ki a szerzői filmes gondolkodók, hiszen elsősorban a látványos, de tartalmatlan franchise-okra kezdett koncentrálni az ipar; nem véletlen, hogy az olyan nagy formátumú alkotók, mint mások mellett Martin Scorsese vagy Alfonso Cuarón önkéntes száműzetésbe vonult a jóval nagyobb szabadságot biztosító kisképernyőre.

Spielberg Tom Hanks társproducerrel karöltve az The Pacific - A hős alakulat-tal 2010-ben megpróbálta megismételni Az elit alakulat sikerét, de nem jött össze neki, most ismét ugyanerre tett kísérletet A levegő urai című ugyancsak második világháborús sorozattal, de az eredmény ezúttal is felemás.

Pedig a pénzt nem sajnálták,