Az Oppenheimer kapta a legtöbb BAFTA-díjat

Kiosztották a 77. BAFTA-gála, azaz a Brit Film- és Televíziós Akadémia díjait. Ahogy korábban írtuk, Mihalek Zsuzsa is nyert a Szegény párákkal, de most mutatjuk a többi díjazottat is.

Vágólapra másolva!

Február 18-án rendezte meg a Brit Film- és Televíziós Akadémia a 77. BAFTA-gálát a londoni Royal Festival Hallban. A legtöbb filmes jelölést, szám szerint 13-at az Oppenheimer kapta, mögötte 11 jelöléssel a Szegény párák és 9 nominációval az Érdekvédelmi terület kapták a legtöbb kategóriában a jelöléseket. Az idei BAFTA-gála legnagyobb győztese kétségkívül az Oppenheimer lett, amely 7 díjat nyert, közöttük a legjobb film, a legjobb rendezés, legjobb férfi fő- és mellékszereplő és legjobb operatőr elismeréseit. Magyar szempontból természetesen a hazánkban forgatott Szegény párák látványtervezési BAFTA-díjának van jelentősége, ugyanis ezzel a díjjal a film díszletberendezője, Mihalek Zsuzsa egy újabb lépéssel közelebb került ahhoz, hogy március 10-én Oscar-díjat is nyerjen.

Az idei BAFTA-díjasok listája: Legjobb film: Oppenheimer Legjobb rendező: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Legjobb színész: Cillian Murphy (Oppenheimer) Legjobb színésznő: Emma Stone (Szegény párák) Legjobb női mellékszereplő: Da'Vine Joy Randolph (Téli szünet)

Legjobb férfi mellékszereplő: Robert Downey Jr. (Oppenheimer) Legjobb eredeti forgatókönyv: Justine Triet (Egy zuhanás anatómiája) Legjobb adaptált forgatókönyv: Cord Jefferson (American Fiction) Legjobb operatőr: Hoyte van Hoytema (Oppenheimer)

Kiemelkedő brit film: Érdekvédelmi terület Legjobb animációs film: A fiú és a szürke gém Legjobb nem angol nyelvű film: Érdekvédelmi terület Legjobb dokumentumfilm: 20 nap Mariupolban

Legjobb brit rövidfilm: Jellyfish and Lobster Legjobb brit animációs rövidfilm: Wild Summon Kiemelkedő debütálás brit rendező, író vagy producer részéről: Earth Mama – Savanah Leaf (forgatókönyvíró, rendező, producer), Shirley O'Connor (producer) és Medb Riordan (producer) Legjobb szereposztás: Susan Shopmaker Legjobb díszlet: Shona Heath, James Price és Mihalek Zsuzsa (Szegény párák) Legjobb jelmeztervezés: Holly Waddington Legjobb smink: Nadia Stacey, Mark Coulier és Josh Weston (Szegény párák) Legjobb filmzene: Ludwig Göransson (Oppenheimer) Legjobb vágás: Jennifer Lame (Oppenheimer) Legjobb hang: Johnnie Burn és Tarn Willers (Érdekvédelmi terület) Legjobb vizuális effektek: Simon Hughes (Szegény párák) EE Rising Star-díj (a közönség szavazata alapján): Mia McKenna-Bruce