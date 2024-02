Ki szeretné elsők között megnézni a Most vagy soha! című filmet? Elindult a jegyelővétel!

– jelentette be közösségi oldalán a film producere, Rákay Philip, megosztva a jegyelővétel részleteit is, azaz azt, melyik mozikban lehet már most megvásárolni a jegyet a hivatalosan március 14-én bemutatásra kerülő alkotásra.