A Most vagy soha! valódi családi szórakozást ígér, sok-sok humorral, kalanddal, lélekemelő pillanatokkal és varázslatosan szép, "hidegrázós" zenékkel. A páratlan tehetségű Gulya Róbert zeneszerzőnek - és a csodálatos muzsikusoknak - köszöntetően nem pusztán a szemünk, de a lelkünk is ünnepelhet majd március 14-én. A lelkünkről már nem is beszélve