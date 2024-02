Egy vécétisztító segítségével tért vissza a legendás rendező

A nyolcvanhoz közeledve azonban ismét megtalálta a hangját a hagyományos játékfilmek világában, a tavaly Cannes-ban debütált Tökéletes napok-kal pedig újra megcsillogtatta rendkívüli érzékenységét és művészi kvalitásait. A film főszereplőjét, Yakusho Kojit a legjobb színésznek választották a fesztiválon, a drámát a kritikusok egymásra licitálva dicsérték, az amerikai filmakadémia pedig jelölte a legjobb idegennek járó filmnek járó Oscar-díjra.

És bár öt és félévtizedes rendezői pályája során immár negyedik alkalommal esélyes a szoborra, valószínűleg idén sem Wenders fog diadalmaskodni, a jóval erősebb reklámkampánnyal megtámogatott, Cannes-ban a zsűri nagydíját elnyerő, legutóbb pedig két BAFTA-díjat is nyert Érdekvédelmi terület-tel szemben nincs sok esélye, de legalább a nomináció egy kicsit ráirányítja a figyelmet Wenders új rendezésére; amelyet nem valóban nem lehet eléggé dicsérni.

A történet – már amennyiben egyáltalán beszélhetünk ilyesmiről – középpontjában egy tokiói vécétisztító áll, az ő napjait követjük végig. Azt ahogyan felkel, autóba pattan, vezetés közben a hatvanas-hetvenes évek rockzenéit hallgatja, mások mellett a The Animals-től a House of the Rising Sunt vagy Lou Reedtől a Perfect Day-t (a film ebből a dalból kölcsönözte a címét), majd becsületesen és precízen elvégzi a munkáját, az estékét büfékben és kocsmákban tölti, lefekvés előtt pedig szépirodalmat olvas, például William Faulkner Nobel-díjas amerikai író egyik regényét. És egyáltalán nem derogál neki az, hogy mások után takarít, bár alig-alig szólal meg, folyamatosan árad belőle a buddhista nyugalom és elégedettség, és mindig képes meglátni az élet legapróbb momentumaiban is a szépséget, legyen az akárcsak egy fa lombkoronája a nyilvános vécé melletti parkban.