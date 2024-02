Valóban az évtized sci-fije a Dűne: Második rész?

Sőt, ahogy azt ma már Hollywoodban megszoktuk: igyekezett előrevetíteni a folytatás lehetőségét, ami egyúttal az is jelenti, hogy már a Dűne: Második rész-ben olyan karakter- és cselekménybeli összevonásokat (és kihagyásokat) hajtott végre, amelyek a későbbi Dűne-regényekből táplálkoznak, viszont nem segítik a kiegyensúlyozatlan tempóban (hol terjengősen, hol kapkodva mesélve) felvázolt Mahdi-mitológia megértését azok számára, akik nem ismerik Herbert regényfolyamát (a hírek szerint Villeneuve az 1969-es A Dűne messiását megrendezi még, aztán Arthur C. Clarke 1973-as regényét, a Randevú a Rámával-t dolgozza fel).

A klasszikus, "megváltó hősöket" középpontba állító mítoszokból és vallásokból merítő, de az egyéni és társadalmi felelősségvállalás, az ökológia, a természeti erőforrásoknak való kitettség, a meggyőződések – politika és vallás – és ezek intézményei, a kultúrák összecsapása és a pszichés hadviselés, valamint a(z irányított és spontán) hallucináció témáival is foglalkozó, az ember erkölcsi dilemmáit civilizációs körforgásban megragadó regényfolyam összetett mondandójából Villeneuve rendezésében tulajdonképpen csak az eleve elrendelt sors felvállalásának szükségszerűsége, de még inkább a folyamatos fenyegetettség érzetének hangsúlyozása maradt meg.

Ha úgy tetszik, Villeneuve (és forgatókönyvíró társai: Jon Spaihts és Eric Roth) az adaptáció kényszerűségeiből következő "forradalmi változtatásai" egyéni víziót szültek, de ez is csak a regény ismeretében értelmezhető. Máskülönben teljesen hiteltelen és követhetetlen Paul Atreides fremenné és vezetővé, mi több messiássá válása, valamint szerelme és konfliktusa a fremen amazon Chanival (már csak azért is, mert látványosan hiányzik a két színész, Thimothée Chalamet és Zendaya között a szikra illúziója is, ami hitelessé tehetné a szenvedélyt, sőt, nagyjából Javier Bardemet leszámítva a film karaktereiből hiányzik minden emberi, holott a filmben hemzsegnek a kiváló színészek) − hogy csak a cselekmény gerincét említsük.