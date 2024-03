A három testőr sem véd meg az unalomtól

Aztán az is a baj ezzel a legújabb filmes feldolgozással, hogy nem veszi komolyan a regény erényeit, és annyira idegesítően egyszerűek a párbeszédek, hogy az ember sokszor nem bírja ki röhögés nélkül. Pedig nem vígjátékról van szó. Ami a színészi játékot illeti, sztárparádé ide vagy oda, mindenki téblábol ebben a filmben és a szereplők zöme amolyan papírmasé figura.

A három testőr: Milady

Fotó: BEN KING PHOTOGRAPHER / Fórum Hungary

Pedig például Vincent Cassel (Athos) és Romain Duris (Aramis) igazán szórakoztatóvá tehette volna ezt a filmet, ha engedi a rendező egy kicsit játszani őket, ha felszabadultan, örömmel parádézhattak volna a szerepükben. De a D’Artagnant alakító Francois Civil motivációit sem igazán értjük meg a második részből, pedig a regényben valódi szenvedést él át két nő között vergődve, arról már nem is beszélve, hogy A három testőr egyik legérdekesebb és legokosabb szereplőjéről van szó, itt viszont már annak is örülünk, ha képes rendesen megülni a lovat. Pio Marmai Porthosként pedig szinte semmit nem csinál a második részben, de annyira jellegtelen, hogy nem is hiányzik. Az viszont szinte már vérlázító, hogy mindenféle kvóta miatt beleírtak egy új fekete szereplőt a sztoriba, de valljuk be, hogy ezen már meg sem lepődik az ember. A második részben a címszereplő Miladyt alakító Eva Green azért kapott némi teret a játékra, őt még a kamera is szerette – az mindig látszódik, ha egy operatőrt el tud varázsolni egy színésznő szépsége –, de azért mindez nem igazán elegendő ahhoz, hogy élvezetes film szülessen.