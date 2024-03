A nyolcas kód Orwell félelmetes világát idézi

A nyolcas kód második része tehát sokkal látványosabb, mint az első, szerencsés megoldás, hogy sok jelenetben drónokra erősített kamerák révén látunk, mintha valamiféle felső erő irányítása alatt állna az életünk. De azt is érdemes kiemelni a film kapcsán, hogy a különleges képességű emberek valamiféle energiával vannak kapcsolatban, és ez több mint elgondolkodtató. Akár a Csillagok háborúja is eszünkbe juthat, amikor a Jedi erővel rendelkezők próbálták fenntartani az egyensúlyt a jó és a rossz között. Illetve dehogy is próbálták, mert ahogy azt akkor Joda mestertől megtanultuk: “tedd vagy ne tedd, de soha ne próbáld”. Itt is ez van, arra nincsen tér és idő, hogy az ember próbálkozzon, sokkal inkább arról van szó, hogy tenni kell ahhoz, hogy a világ egy élhetőbb és jobb hely legyen.

A nyolcas kód 2. rész

Fotó: Netflix





Mindig jó szívvel ajánljuk azokat a filmeket, amelyekben szó van arról, hogy a drog pusztít és butít, és az is fontos mondanivaló, hogy még véletlenül sem szabad feladnunk az álmainkat, bár az is igaz, hogy mindenek felett áll az a tudás, amely képessé tesz minket arra, hogy megkülönböztessük egymástól a jót és a rosszat. A film a közösséget, a közösség erejét is pozitív színben tűnteti fel, amelynek ellenpólusa az elmagányosodott, közönyös és rettegő, drogokba és virtuális világokba menekülő ember. Nem is véletlen, hogy központi szereppel bír a filmben a közösségi ház. Az alkotás egyik érdekessége a robotkutya, amely a mesterséges intelligenciától sújtott korunkban lassan már napi valósággá válik. Arról már nem is beszélve, hogy aki egyszer látott már hűséges kutyatekintetet, az szembesülhetett valami nagyon különleges érzéssel. A lét misztériumával. Ezt a nézést a robotkutyák még véletlenül sem tudják utánozni. Mindenesetre az is biztos, hogy nemcsak az ebek barátsága, hanem az embereké is egy jobb világot képes teremteni, egy olyat, amelyben talán nem a pénz fogja irányítani a gondolkodásunkat.