Adam Sandler a legmagányosabb ember a világon

Az űrhajós Forrás: Netflix

És ezek a párbeszédek bár nem hatolnak olyan mélyre, mint például Tarkovszkij Solaris-ában, néha rezeg a léc a blöff és a valóban kiérlelt művészi vízió között, de tagadhatatlanul számos értékes gondolat elhangzik, miközben a film a furcsa stílusával és hangulatával hipnotizálja az erre fogékony nézőt.

És fontos megjegyezni azt is, hogy nem egy szélhámos áll a produkció mögött, hanem Johan Renck, aki a Csernobil című sorozatot is rendezte, Adam Sandlerről pedig újfent kiderül, hogy kiváló drámai színész, akár a jelenkor Dustin Hoffmanjává is válhatott volna, hanem váltja újra és újra aprópénzre – vagyis pontosabban nagyon is vastag dollárkötegekre – a tehetségét tucatnyi ordenáré vígjátékkal.