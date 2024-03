Bibliai filmek húsvétra

Barabás (1961)

A Királyok királya évében, 1961-ben mutatták be Richard Fleischer – Par Lagerkvist svéd író 1951-ben Nobel-díjjal kitüntetett azonos című kisregényéből készült – Barabás című filmjét is, amely a Krisztus helyett szabadon engedett haramia történetén keresztül mutatja be a megváltás és a krisztusi szeretet igazságát. Igazi húsvéti film az újjászületésről, még ha annak idején az amerikai filmszínházak nem húsvét, hanem karácsony idején, december 23-án küldték a filmet a mozikba.

A ma is felemelő, amerikai-olasz koprodukcióban készült alkotásban a rablógyilkost Anthony Quinn alakítja, mellette olyan sztárok szerepelnek, mint Vittorio Gassman, Silvana Mangano, Ernest Borgnine vagy Jack Palance. A filmről itt írtunk bővebben.

Lagerkvist írásából egyébként készült egy svéd változat is 1951-ben, amelynél azonban az olasz-amerikai feldolgozás időtállóbbnak bizonyult.