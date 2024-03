Catherine Deneuve furcsa elnökfeleség

A történet arról szól, hogyan tör ki a férje árnyékából a First Lady, illetve hogyan tud a férfiak társadalmában érvényesülni egy nő. A film megfogalmazza, hogy sok férfi azt gondolja, a politika nem nőnek való terep, és ennek sokan hangot is adnak. Bernadette Chirac története remek cáfolat. A filmből megtudjuk azt is, hogy Jacques Chirac nagyon sokat köszönhet neki, mert nemcsak megfelelő hátországot biztosít a férjének, ahova mindig visszavonulhat, amikor elege van a férfinak a politikai csatákból, de tanácsaival is ellátja. Ezeket a tanácsokat a férfi nem igazán veszi komolyan, pedig – mint az kiderül – többségében jó tanácsok ezek, jó megérzésen alapuló, jó helyzetfelismeréssel rendelkező ember tanácsai. Mivel sokat jár Bernadette Chirac az emberek között, férjénél jobban meg tudja ítélni a közhangulatot, főleg igaz ez a választások körüli időszakra.

Bernadette Chiracnak nagyon jó érzéke van a politizáláshoz

A filmből az is kiderül, hogy Bernadette Chiracnak nagyon jó érzéke van a politizáláshoz, remek eredményeket ér el az önkormányzati választásokon, ráadásul olyan vidéken indul, ahol nem túl jók a pártjának a népszerűségi mutatói. Hiába köti ezernyi szál születése révén a vidékhez, szinte – kis túlzással élve – egyenként kell megnyernie a szavazókat. A fordulatot az hozza a First Lady megítélésében, hogy meg is nyeri az emberek bizalmát.



Jacques Chirac köztársasági elnököt, Michel Vuillermoz játssza, aki sokszor az elnök esendőségére helyezi a hangsúlyt.