Egy különös anyag választ adhat a párhuzamos dimenziók titkára

És eleinte úgy is tűnik, itt is tudatzavarról van szó, a világűrben töltött idő könnyen megbolondíthatja az agyat, a nő által látott szkafander esetében is meg vannak győződve a tudósok, hogy puszta hallucinációról van szó, talán csak egy szemeteszsákot látott, de nem árulunk el titkot azzal – a készítők ugyanis nagyon hamar direkt utalásokat tesznek rá –, hogy az űrbázison folyó kutatás során egy olyan anyagot teszteltek, amely megválaszolhatja a párhuzamos dimenziók kérdését, így valószínűleg a hősnőnk hallucinációit is az okozza, hogy valamiféleképpen két világ mezsgyéjére került.

Constellation Forrás: Apple TV+