Visszasírjuk Anne Hathawayt az Egy nap című sorozat láttán

Ráadásul elég nagy a két fiatal között a társadalmi szakadék, mert a fiú gazdag és könnyű életet él, a lánynak viszont nincsen sok pénze, keményen küzd azért, hogy talpon tudjon maradni. A kettejük közötti szakadék áthidalható lenne, de ahhoz sokkal többet kellene beszélniük egymással. Mivel ez nem igazán történik meg, képtelenek arra, hogy érzelmeiket kifejezve elinduljanak a másik lelke felé vezető úton. A legújabb feldolgozásban ráadásul a társadalmi különbséget súlyosbítják az alkotók némi kulturális különbséggel is, de mivel az eredeti mű szövetébe mindez kicsinykét sincsen beágyazva, teljesen idegen lesz az egész műtől ennek a problémának a felvetése.

Ambika Mod alkalmatlan Emma szerepére



A sorozatnak viszont nem ez a legfőbb hibája, hanem az, hogy Ambika Mod alkalmatlan Emma szerepére. Nem azért, mert képtelen egy élettel teli, érzékeny, okos, ám magába forduló és végtelenül szerény, visszahúzódó lányt – aki izgalmas és szenvedélyes nővé cseperedik a film folyamán – hitelesen a nézők elé prezentálni, hanem azért, mert látszik, hogy rosszul közelített a szerephez. Látszik, hogy nem rendelkezik megfelelő színészi eszköztárral a szerep megformálásához. Aztán az is szembetűnő, hogy képtelen a történet helyzeteire beleéléssel reagálni, egyszerűen érthetetlen, hogy a vibrálóan tehetséges Anne Hathaway után (aki a mozifilmben Emmát játszotta) miért nem sikerült egy hasonló kaliberű színésznővel nekifogni a sorozat forgatásának. Bár hiányzik sok elgondolkodtató reakciója Jim Sturgess által megformált Dexternek is, de a sorozatban szereplő Leo Woodall képes volt elhitetni velünk, hogy létezik olyan fiú, aki képtelen felnőtt férfivá érni, illetve annyira sok időbe telik, hogy addigra szinte minden tönkremegy körülötte, ha ő maga ezt sokáig nem is veszi észre.