Erdélyben március 15-től látható a Most vagy soha!

Erdélyben március 15-től mozikban a Most vagy soha! Az itthoni premier hetében Nagyváradon, Temesváron, Szatmárnémetiben, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön is vetítik a mozik a kalandfilmet. Ráadásul a Vándormozi segítségével olyan partiumi és erdélyi településeken is látható lesz, ahol nincs mozi. Így például Székelyhíd, Nagyszalonta, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely és Székelykeresztúr településeken is. A vetítések kezdési időpontja "stílusosan" 18.48 óra − adta hírül közösségi oldalán a film producere, Rákay Philip.