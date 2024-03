Funtek Frigyes zseniális fia a főszereplő az év francia sikersorozatában

A film érdekessége, hogy mind az idősebb Fúria, mind a fiatalabb utódja folyamatosan tanul a filmben egymástól. Mindkettőjük személyisége fejlődik, mindketten változnak, az első évad végére már nem ugyanazok az emberek. A történet arra a nézői vágyra épít, hogy szeretnénk látni a rendet a világban, azt, hogyha van alvilág, akkor még ott is rend uralkodik, illetve létezik olyan személy, aki képes fenntartani ezt a rendet. A sorozatból persze látjuk, hogy ez nem is olyan egyszerű, hogy az emberi elkeseredés milyen könnyen káoszt okoz, amelynek aztán felmérhetetlen következményei lehetnek.

Látszik, hogy a film vállaltan vesz át konkrét jeleneteket más alkotásokból, amelyeket aztán újragondol, bár az is igaz, hogy csak egyet, a Rambót említik. A Fúria karaktere szembetűnően hasonlít James Bondéhoz, de kettőjük között nemcsak az a különbség, hogy az egyik nő a másik pedig férfi, hanem az is, hogy a Fúria a rosszak, James Bond pedig a jók oldalán áll. Érdekes, hogy már a sokadik akciófilmben látható, hogy létezik valamiféle szervezett alvilág, amely rendszeresen összeül, hogy intézze a világ (vagy esetünkben a francia alvilág) dolgait. Mindez már Francis Ford Coppola A keresztapa című filmjében is így volt, valószínűleg a sorozat egyértelműen erre a filmre is utal, amikor azt látjuk, hogy a társaság összes tagját félre akarja tenni a hatalomra törő új nemzedék. Akik, legalábbis úgy tűnik, még a betyárbecsületben sem hisznek.