Garantált az Oppenheimer győzelme az idei Oscar-gálán?

Persze a DGA, PGA és SAG díjak mellett más elismerésekre is szokás hivatkozni a filmes Oscar-esélyeinek latolgatásakor. Az Oppenheimer például az idei BAFTA-gálán 13 jelölésből 7 díjat nyert, köztük a legjobb film és rendezés elismerését, márpedig a Brit Film- és Televíziós Akadémia díjai régóta az egyik legmegbízhatóbb Oscar-előrejelzőnek számítanak, még akkor is, ha nem egyszer előfordult, hogy a londoni és hollywoodi filmakadémikusok nagyon nem értettek egyet. Ez történt például tavaly is, amikor az Oscar-gálán épp egy olyan film lett a befutó, amelyről a BAFTA-döntnökök látványosan nem vettek tudomást a végszavazáskor: a Minden, mindenhol, mindenkor 10 jelölésből végül csak a legjobb vágás BAFTA-díját nyerte el.

Azaz, hiába tűnik úgy, hogy az Oppenheimer a legfőbb kategória legfőbb esélyese, könnyen lehet, hogy a végszavazásnál győz a woke-propaganda, illetve az az eszméletlen nyomulás, amit a tavalyi év legnagyobb anyagi filmsikerének, a Barbie alkotói és "rajongói" művelnek.