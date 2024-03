Végre a magyarok nemcsak akkor voltak bátrak, amikor meg kellett csinálni március 15-én a forradalmat, hanem voltak most újra bátor magyarok, akik megcsinálták róla a filmet. Épp ideje volt, nehéz dolog egy ilyen ikonikus témához hozzányúlni. Eddig hiányzott is a bátorság, de most végre kész a film. Most vagy soha! Mindenkinek ajánlom!