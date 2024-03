Két év után ismét van magyar Oscar-díjas!

A 96. Oscar-gála díjazottjai (a díjak átadási sorrendjében):

Legjobb női mellékszereplő: Da’Vine Joy Randolph

Legjobb animációs rövidfilm: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Legjobb egész estés animációs film: A fiú és a szürke gém

Legjobb eredeti forgatókönyv: Egy zuhanás anatómiája

Legjobb smink: Szegény párák

Legjobb díszlet: Szegény párák (Mihalek Zsuzsa, James Price, Shona Heath)

Legjobb jelmez: Szegény párák

Legjobb idegennyelvű film: Érdekvédelmi terület

Legjobb adaptált forgatókönyv: American Fiction

Legjobb férfi mellékszereplő: Robert Downey Jr.

Legjobb vizuális effektus: Godzilla Minus One

Legjobb vágás: Oppenheimer

Legjobb rövid dokumentumfilm: Az utolsó hangszerjavító műhely

Legjobb egész estés dokumentumfilm: 20 nap Mariupolban

Legjobb operatő: Az Oppenheimer

Legjobb rövidfilm: Henry Sugar csodálatos története

Legjobb hang: Édekvédelmi terület

Legjobb eredeti filmzene: Oppenheimer

Legjobb betétdal: Barbie (What Was I Made For?)

Legjobb férfi főszereplő: Cillian Murphy

Legjobb rendező: Christopher Nolan

Legjobb női főszereplő: Emma Stone

Legjobb film: Oppenheimer