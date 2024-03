Kincskereső kalandorok kíméletes hazugságai

A filmtörténetben kincskereső filmekből nincsen hiány, a mexikói sorozatról eszünkbe juthat például a 2008-as Bolondok aranya Matthew McConaughey, Kate Hudson és Donald Sutherland főszereplésével. Aztán ott van A nemzet aranya Nicholas Cage és Diane Kruger feledhetetlen alakításával, ahol a Gates család már hét generáció óta őrzi a titkot, amely szerint George Washington, Thomas Jefferson és Benjamin Franklin Amerika Függetlenségi háborúja idején jelentős mennyiségű arany-tartalékot rejtettek el, a rejtekhelyhez pedig az Alkotmány, valamint a Függetlenségi Nyilatkozat eredeti példányaiban található titkos utalások vezetnek el.



Persze a film több jelenetében utal az örök klasszikusra, az Indiana Jones-filmekre is, amelyet Steves Spielberg rendezett, és amelyben Harrison Ford játssza a szórakozott professzort, aki olyan kalamajkákba keveredik, amelyből csak igazi kalandorhősként lehet kijönni. Persze egy igazi régészt mindig az vezérel, hogy a páratlan leletet, amelyhez temérdek lelemény és életveszélyes kalandok révén jut hozzá, mindenki láthassa és a történelemről való tudásunkat árnyalja.

Kincskereső kalandorok

Fotó: Netflix

Érdekes módon az Indiana Jones-filmekhez képest a Kincskereső kalandorok sokkal mélyebben ábrázolja a szereplők közötti viszonyrendszert, elhisszük, hogy a két főhős között valódi szerelem bontakozik ki, ráadásul a hamisító Wilson szerepében Juan Pablo Medina apai érzelmeit halálakor érti meg igazán a főhőssel együtt a néző is, búcsúja nemcsak emlékezetes, de megrendítő is.



A filmkészítők jó dramaturgiai érzékét dicséri, hogy megfelelőképpen adagolják a komoly és érzelemdús jeleneteket, a vicces poénkodással, a kincskeresést az akciózással, miközben az élet legfontosabb kérdéseiről való beszélgetésre is jut idejük a főhősöknek. Aki pedig a korábbi kincskereső kalandfilmekben keveselte a romantikát, az a sorozata megnézése után biztosan nem fog panaszkodni.