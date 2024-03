Máté evangéliuma: a legigazabb film Krisztusról

Nem arról van szó, hogy Pasolini hit nélkül is hitelesen tudott a hitről, a reményről, az emberi nyomorúságon felülemelkedő szeretetről, a földinél is nagyobb hatalomról szólni. Pasolini saját bevallása szerint mindig is hajlott a világ misztikus szemléletére. De (ahogy egy interjúban fogalmazott) ennek forrása az a tisztelet és lebírhatatlan szükséglet, amit gyerekkora érzett, hogy csodálja a természetet és az embereket, hogy mélységet lásson ott, ahol mások a dolgoknak csupán lélektelen, mechanikus látszatát veszik észre. A Máté evangéliumával tehát olyan filmet akart készíteni, amelyben egyetlen személyiségben kifejezheti csodálatát "a mitikus, az epikus és a szent iránt".

A Máté evangéliuma tehát úgy a legigazabb evangéliumi film, hogy közben erőteljes művészi hitvallás is, amely egyszerre ábrázolja egyetemes érvénnyel a kétezer éves történet valóságát, valamint az evangélium igazságát is megértő alkotó szeretetét a világ, s kiváltképp az elesett emberek iránt. Ahogy az evangélium, úgy az azt tolmácsoló Pasolini üzenete napjainkban is érvényes. Húsvét idején érdemes újra és újra megnézni, kiváltképp mindazoknak, akik harcban állnak a másikkal, de legfőképp önmagukkal.