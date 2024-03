Nem fogtuk vissza magunkat az Oscar-díj kapcsán

Agyátültetés magyar asszisztenciával, irodalmi botrány amerikai módra, téli szünet egy kihalt kollégiumban, szexmániás karmester, atombomba némi árulással, indiángyilkosságok az olajmezőn, játékbabák takarodója és maratoni úszás rosszullétig. Ilyen és ehhez hasonló témákat tartalmaznak azok a filmek, amelyek versenyeznek egymással az Oscar-díjért.

A podcastban két filmkritikus, Oszlányi Gyöngyvér és Csejk Miklós beszélget arról, mit gondol az egymással versenyző filmekről, valamint arról is, melyik alkotás milyen eséllyel indul a díjért. Kiderül, mennyire tartják erősnek az idei mezőnyt, szó lesz az egyetlen magyar Oscar-jelöltről is, ráadásul a kritikusok nemcsak beszélnek az Oscar-díjról, de a kezükben is tartottak egy igazi Oscar-szobrot. Elmondják, milyen érzés.