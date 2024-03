Nevetséges, hogy mire használják egyes világsztárok az Oscar-díjaikat

Az Oscar-díj elnyerése a filmipar egyik legnagyobb kitüntetésének számít, ami egyfajta választóvonal is, hiszen a díjazottak egy egészen exkluzív csoport tagjaivá válhatnak, és természetesen gázsijuk is az egekbe szökik.

Sok ikonikus színész és színésznő azonban tehetségénél fogva sorra nyeri a különféle díjakat, így számukra idővel már az Oscar is csak egyike lesz a számtalan trófeáiknak. Olyan sztárok, mint Meryl Streep (3 db), Jack Nicholson (3 db), Renée Zellweger (2 db), Maggie Smith (2 db) és Robert De Niro (2 db) több évtizedes pályafutásuk során több Oscar-díjat is nyertek, ami sok rajongót arra késztetett, hogy elgondolkodjon azon, mit is kezdenek valójában a díjjal. Mutatjuk a legfurább felhasználási módokat!