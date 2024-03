Egyszerre volt véres és vicces, ahogy Butch Coolidge megölte az ellenségeit

Ráadásul kevés olyan film van, ahol ennyire hangsúlyos dramaturgiai szerepet kap a WC-n olvasás, illetve maga a mellékhelyiség. A Ponyvaregényben Vincent Vega három alkalommal megy ki a mosdóba (ebből kétszer könyvvel) és mindháromszor egy megváltozott világba tér vissza: a gondjaira bízott főgengszter-feleség, Mia Wallace (Uma Thurman) túladagolta magát; az öt perccel korábban még nyugodt kávézót épp kirabolják; Butch a saját fegyverével lövi agyon...

És akkor ott van még (maradva a mosdónál) a túladagolást megelőző jelenet, amikor Mia az Easy Rider főcímdalát, a Steppenwolf együttest idézi (ahogy Zed motorja, a Grace is erre a filmre utal...) miután egy újabb adag kokainnal hozza magát tudatmódosult állapotba, vagy amikor a negyedik suhanc a fürdőszobából ront elő, kezében egy hatalmas fegyverrel, kiürítve a teljes tárat Vincent Vega és Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) irányába, de csodák csodájára a két gengszter sértetlen marad.

Ponyvaregény (John Travolta, Harvey Keitel, Samuel L. Jackson és Quentin Tarantino)

Fotó: Miramax

Ez az az esemény, amelynek két, eltérő értelmezése (csoda vagy szerencse) két, eltérő sorsot jelöl ki: a kételkedő meghal, a megérintett megmenekül. És ez az az esemény, amely végül odavezet, hogy a Ponyvaregény képes túlmutatni önmagán, erkölcsi üzenetet is hordozva – máskülönben megmaradna egy rendkívül szórakoztató, popkulturális utalásoktól hemzsegő filmnek, amelynek utalásrendszere (és ezáltal az "álcavalósága") ráadásul nem is az 1990-es évekből, de még csak elvétve is az előző évtizedből, hanem sokkal inkább az 1950-es és 1960-as és 1970-es évekből táplálkozik.