Rákay Philip: Gyakran kibillent emberek lázálmait valósították meg az elmúlt évtizedekben, súlyos állami tízmilliárdokból

Csütörtökön mutatták be, és már azonnal tömegek voltak kíváncsiak az év filmjére. A Most vagy soha! páratlan látványvilággal, egyszerre költői és egyszerre szórakoztató, izgalmas jelenetekkel meséli el a magyar történelem talán legcsodálatosabb napját: 1848. március 15-ét. Rákay Philip producer a Századvég Youtube-csatornájának, a Kontextusnak nyilatkozott a filmről: a tőle megszokott keménységgel, őszinteséggel és lenyűgöző történelmi ismeretekkel. Az egész beszélgetés érdekes, de aki kifejezetten Rákay Philip a Most vagy soha! című filmjével kapcsolatos gondolataira kíváncsi, a 7. és 32. perc közötti részt ajánljuk. A magyar filmekről általában pedig a 43. perctől kezdve beszél.

Vágólapra másolva!