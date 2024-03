Három kölyök meg akarta viccelni a szomszédját, de a saját arcukon landolt az ürülék

Ez a jelenség még szembetűnőbb, ha egészen a kilencvenes évekig nyúlunk vissza, amikor Peter Farrelly (akkoriban még a testvérével, Bobby Farrelly-vel karöltve) sorra készítette az alpáribbnál alpáribb komédiákat, a Dumb és Dumber-ben simán tréfálkoztak egy vak kisgyereken, akinek egy halott papagájt ajándékoztak, de a homoszexualitást sem úgy ábrázolták, ahogyan az ma elfogható lenne.

Talán a megváltozott korszellem is az oka annak, hogy Farrelly is a drámák irányába mozdult el és sikeresnek is bizonyult benne, legalábbis a szakma elismerését kivívta: a Zöld könyv - Útmutató az élethez ugyan egy kifejezetten közhelyes történetet mesélt el, az érzékenyítő hangvétele miatt a legjobb filmnek és a legjobb forgatókönyvnek járó Oscart is bezsebelte vele.

Ezek után igencsak meglepő, hogy ismét visszatért a vígjátékokhoz,