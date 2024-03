Tíz legendás filmzene, amelyeket még csak nem is jelöltek Oscar-díjra

Bernard Herrmann az egyik legnagyobb hollywoodi zeneszerző volt, akit munkájáért összesen öt alkalommal jelöltek Oscar-díjra, de csak egyszer kapta meg a díjat (1942-ben az All that Money Can Buy című filmért).

Már a jelölések száma is csekély ahhoz képest, mekkora szerepet játszott Herrmann zenéje az olyan filmek sikerében, mint az Aranypolgár, A Kilimandzsáró hava, a Szédülés, az Észak-Északnyugat, a Rettegés foka vagy a Taxisofőr.

Nem meglepő tehát, hogy Herrmann leghíresebb filmzenéjét, az Alfred Hitchcock suspense-klasszikusához, a Psycho-hoz komponált zenét (is) figyelmen kívül hagyta az amerikai filmakadémia az Oscar-jelöléseknél. Pedig ha van a korszakból olyan filmzene, ami tökéletesen illusztrálja a történet sötét hangulatát, és hozza ideglelős lelkiállapotba a nézőt, akkor az Herrmann Psycho-ja.