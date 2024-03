Többrendbeli bűncselekmény miatt deportálhatják az illegális bevándorlókat

A takarítónő (The Cleaning Lady) eredetileg a Fox gyártásában készült, az első évad 2022-ben debütált. A cselekményt és miliőt a 2018-as La chica que limpia című argentin sorozatból kölcsönözi. De valójában miről is van itt szó? Egy Amerikában illegálisan tartózkodó anya próbálja megmenteni az életveszélyben lévő gyermekét, miközben egy bűnszervezetbe keveredik, amit az FBI is próbál lebuktatni. A protagonista, vagyis a pozitív főhős viszont egy idő után elkezd kifordulni magából: ő maga is bűnözővé válik. A HBO pedig a falig tolja a cifrábbnál cifrább helyzeteket.

A takarítónő nem csak eltünteti, hanem el is követi a bűncselekményeket. Fotó: FOX, Forrás: Getty Images