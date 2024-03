Tolvajok, kincskeresők és pankrátorok elérhetetlen vágyai

A tolvaj nyomában című film kapcsán arról beszélget a két filmkritikus, Csejk Miklós és Oszlányi Gyöngyvér a Reggeli Kávé filmes podcastban, mennyire érdekes, hogy egy romantikus thriller olyan kérdéseket is felvet, amelyek a művészettörténészeket is foglalkoztatják. Aztán szó lesz a Kincskereső kalandorok című sorozatról is, felelevenítve a filmtörténet legjelentősebb régészprofesszorának, Indiana Jonesnak a karakterét. Legvégül a Vaskarom című film apafiguráját összehasonlítjuk Rockyval, és felelevenítjük a legendás monológját, amelyet fiához intézett: „Senki nem tud olyan nagyot ütni, mint az élet. De nem az számít, mekkorát ütsz, hanem mennyi ütést állsz ki, mikor talpon kell maradni.”