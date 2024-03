Ez most a Top 10 kasszasiker az amerikai mozikban

Íme a 10 eddig legnagyobb bevételt hozó film idén, amelyet 2024-ben mutattak be az amerikai mozipénztáraknál. A bevétel alapján összeállított lista a február 18-ával záruló hétvégével értendő. Referenciaként a Box Office Mojo és a The Numbers portálok adatai szolgáltak. A filmek többsége természetesen már Magyarországon is látható a mozikban.

Vágólapra másolva!

Az év leginkább várt mozifilmjeiről készült lista után itt egy újabb: a 2024-es év eddigi 10 legsikeresebb filmjeinek listája. Természetesen, mivel még csak két hónap telt el az évből, és mert az amerikai mozik jegyárbevétele alapján összeállított lista a február 18-ával lezárult hétvégével értendő, korántsem lehet megjósolni, hogy az alábbi 10 film között lesz-e olyan hatalmas kasszasiker, mint amilyen tavaly a Barbie volt, illetve, hogy lesz-e olyan film idén, ami képes felkerülni miden idők legtöbb bevételt hozó filmjeinek élvonalába. Ezek eddig 2024 legnagyobb kasszasikerei

Az év eddigi amerikai mozis bevételi sikerlistáján a 10-ik helyen a A csodák könyve című francia dráma áll, amit a magyar mozik még tavaly ősszel bemutattak, de az USA filmszínházaiba csak január 12-én érkezett meg és eddig 6 millió dollár értéken váltottak rá jegyet. Egyenként 6,5 milliós jegyár-bevétele volt az I.S.S. című sci-finek és az Ordinary Angels című, az 1994-es amerikai hideghullámnak emléket állító drámának.

A Magyarországon február 8-tól látható Lisa Frankenstein rendhagyó romantikus tinifilm Zelda Williams rendezésében: a Diablo Cody forgatókönyvéből készült film egy félreértett kamaszlány és gimis szerelme, egy jóképű hulla szerelmének bizarr sztorija. Erre a különös Valentin-napi mozira 9,3 millió dollárért váltottak jegyet február 18-ig az amerikai nézők. Hatodik helyen az Éjszakai merülés című horror áll, 31,8 millió dolláros jegyár-bevétellel, amelyet a Dakota Johnson főszereplésével készült Marvel-mozi, a Madame Web viszonylag gyorsan meg tudott előzni, mivel egy hét leforgása alatt 35,4 millió dolláros jegyár-bevételt könyveltetett el.

A Kingsman-filmek rendezőjének, Matthew Vaughn legújabb agymenése a Argylle: A szuperkém (amelynek titokzatos írójának álneve mögött sokan Taylor Swift énekesnőt sejtik) február 1-i bemutatójától számolva 2 kicsivel több mint 2 hét alatt 41,1 millió dolláros bevételre tett szert a jegypénztáraknál. Az eddigi sikerlista harmadik helyén Jason Statham legújabb akciófilmje, A méhész áll 63,1 millió dolláros bevétellel. Nagyon gyorsan megelőzte a Bob Marley: One Love című életrajzi film a leghíresebb jamaicai zenész, a reggae atyjának életéről, amelyre február 14 és 18. között 71,1 millió dollár értéken váltottak jegyet az amerikai mozinézők. Plusz 1 millió dolláros többletbevétellel, azaz 72, 1 milliós eredménnyel az év eddig legsikeresebb hollywoodi filmje a március 7-én a magyar mozikba is megérkező Bajos csajok, amely Samantha Jayne és Arturo Perez Jr. rendezői bemutatkozása, Tina Fey forgatókönyvéből készült és a 2004-es azonos című film által inspirált Broadway-musical alapján készült.

Az amerikai toplista nyilvánvalóan rengeteget változik még az év végéig, ráadásul míg a jelenlegi első helyen álló tinivígjátékot január 8-án tűzték műsorra az USA filmszínházaiban, a Bob Marley-film másfél hónappal később debütált és az azóta eltelt időben majdnem utol is érte a Bajos csajok jegyeladási eredményeit.