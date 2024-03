Öngyilkos próbált lenni a Walking Dead főszereplője

És mintha az alkotók tanultak volna a korábbi hibáikból, végre képesek voltak újat mutatni és olyan részeit tárták fel ennek a világnak, amelybe eddig nem nyertünk bepillantást: az egészen pofás The Walking Dead: Dead City New Yorkba kalauzolta el a nézőket, a The Walking Dead: Daryl Dixon esetében pedig első ízben került át Európába, azonban belül is Franciaországba a cselekmény. Ezzel szemben a The Ones Who Live alcímet viselő új széria igencsak visszalépésnek számít.