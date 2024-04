Remake filmek: 10 példa, ahol az újabb változat nagyobb siker lett, mint az eredeti

Ugyanakkor sokszor észrevehető az az alkotói szándék is, hogy a rendező nem a regényt, hanem az abból készült első filmet adaptálta, ilyen volt például, Howard W. Koch 1958-as Violent Road című B-mozija, amely Henri-Georges Clouzot A félelem bére című nagyszerű filmjét másolta, amely viszont Georges Arnaud 1950-es, azonos című regényének feldolgozása.

De például Alfred Hitchcock esetében az is előfordult, hogy a saját filmje remake-jét készítette el: Az ember, aki túl sokat tudott című filmjét 1934-ben és 1956-ban is elkészítette – és azért példálózunk Hitchcock-kal, mert az ő legendás horrorfilmje, a Psycho kapta az egyik legsilányabb, fantáziatlan újrafilmesítést. És ebben az esetben Gus Van Sant a brit rendező remekművét másolta, kockáról kockára, nem pedig a Hitchcock számára is ötletet adó Robert Bloch 1959-es regényét dolgozta fel.

Minden bizonnyal vannak olyan esetek, amikor a remake jobban sikerül az eredetinél (a Collider össze is állított egy ilyen listát, amelynek számos megállapítása vitatható, legyen szó a Legenda vagyok vagy a West Side Story eseteiről), de ebben az összeállításban mi most nem esztétikai alapon mérjük össze az eredetit a feldolgozással, hanem bemutatjuk azt a 10 filmet, amely bevétel tekintetében túlszárnyalta az elődjét.