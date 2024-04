A Halo Spartanjaival való találkozást kevesen élik túl

Halo

Az emberekkel való kísérletek valódi erkölcsi kérdésekre irányítják a figyelmünket. Sok érdekes karakter (beleértve a magyar Nagypál Gábor által alakított lázadót) és igazán izgalmas melléktörténetek, valamint a múlt részenként adagolt bemutatása révén a Halo egy monumentális filmeposz, amely nemcsak szórakoztatja a nézőket, de nem kevés kérdést illetően el is gondolkoztatja őket. Egyrészt azt a kérdést firtatja, hogy képes-e az ember együttműködni a mesterséges intelligenciával, másrészt bőszen kritizálják az alkotók azt a gondolkodást, amelyben a cél szentesíti az eszközt, harmadrészt azt az erkölcsi fundamentumot is szépen bemutatja a sorozat, hogyha egy kicsi esély is van arra, hogy meg lehet akárcsak egyetlen katonát is menteni, akkor azt meg kell tenni.

Egyrészről azt látjuk, hogy a felelőtlen és átgondolatlan lépések sora oda vezet, hogy feleslegesen áldoznak fel katonákat, addig azt is láthatjuk, hogy a tökéletes kiképzésben részesített katonák, de még a mesterséges intelligencia is az élet védelmét tartja elsődlegesnek. És bár a Halo olyan, mintha George Lucas Csillagok háborúját összegyúrták volna Alex Garland Ex Machinájával, mégis túlszárnyalja mindkettőt abban a tekintetben, hogy egyrészt egy önálló eposz létrehozására voltak képesek az alkotók, másrészt az előbbi kettővel ellentétben sokkal bizakodóbb a sorozat, abban a tekintetben, hogy az emberiség legfontosabb erkölcsi fundamentumai megmaradnak a távoli jövőben is igazodási alapként. Mai világunkban, amikor egyre jobban kezdünk rettegni a mesterséges intelligenciától, jó néha olyan sorozatot is megnézni, ami arról szól, hogy van remény. Az erkölcs győzedelmeskedni fog.

Sommásan: 8/10