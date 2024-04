Hét hős védte meg a falut a rablóktól

Az igazság az, hogy A hét szamuráj önálló jogon, hetven év múltával is remekmű, a világ egyik legjobb filmje. A 16. században egy banditák által fenyegetett japán falú néhány férfitagja felkerekedik, hogy szamurájokat toborozzon a közösség és a termés védelmére, nagy nehezen sikerül hét harcost összeszedniük, akik a napi háromszori bőséges étkezésért (a falu vén bölcsének emlékezetes tanácsa: "Keressetek éhes szamurájt!") vállalják a 40 fős sereg elleni küzdelmet, megerősítik a falu védelmét és felkészítik a földműveseket a harcra. A monumentális, 207 perces alkotás nagy része a szervezkedést mutatja be, nagyjából a cselekmény utolsó ötödében merül el Kuroszava a mai szemmel is látványos és hatásos harcban – de ilyen összecsapást mindaddig nem látott a világ: Kuroszava szakított a fizikai erőszak korábbi, stilizált, inkább jelzésértékűen "esztétikus" ábrázolásmódjával és valóságszerűen mutatta be az összecsapást és a halált egyaránt. Az eső és vér áztatta, dicstelen sárral szennyezett intenzív nagy finálé − az egészet és a részleteket váltakozva bemutató energikus vágásnak is köszönhetően – szinte berángatja a nézőt a harctérre.

Ez az intenzitás és realizmus a az 1950-es évek derekán nem csupán a hagyományos japán színház, a kabuki stílusjegyeit még mindig magán viselő japán filmek, de az európai és amerikai mozgókép számára forradalmian hatott − erejéből pedig semmit nem vesztett hét évtized alatt.