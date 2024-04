Gengszterfilm, vagy a filmtörténet legjobb családregénye?

A Keresztapa III. (Al Pacino )

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / Collection ChristopheL via AFP/© Zoetrope Studios

Az első film zárójelenetében a fiatal, apja halála után a család fejévé előlépő Michael Corleone fogadja a maffiacsalád tagjainak hűségesküjét, a második film a már fizikailag és lelkileg is megtépázott, a régi idők erkölcseivel is leszámoló, a család széthullását megtapasztaló Corleone közelijével ér véget, míg a harmadik, befejező rész végén az idős, a lelkiismeretétől meggyötört Michael Corleone magányosan hal meg szicíliai háza kertjében. Coppola trilógiája a családért munkálkodó, de a hatalom terhétől irányt tévesztett családfő elmagányosodásának története, amely fölött egyaránt ott kísért az 1930-as és 1940-es évek klasszikus hollywoodi gengszterfilmjeinek és Shakespeare királydrámáinak (kiváltképp a Julius Caesar, a III. Richárd és a Lear király) szelleme.

Már az első rész, A Keresztapa fő- és címszereplője sem a Marlon Brando által zseniálisan megformált Vito Corleone, akit a közel félórás (a családi viszonyokat és üzelmeiket szinte észrevétlenül, a maguk természetességében bemutató) menyegzői nagynyitányban "keresztapaként" megismer a néző. Don Vito Corleone már az első részben is a régi erkölcsök iránytűje, régi vágású maffiafőnök, aki gondoskodik az övéiről és elutasítja az olyan, mások sorsát végérvényesen megrontó pénzkereseti módokat, mint a kábítószer-terjesztés. És különösen erkölcsi iránytűvé válik az egyaránt folytatás és előzményfilm A Keresztapa II.-ben, amelyben párhuzamos életrajzokban bontakozik ki, hogyan vált bűnözővé és vezérré a fiatal Vito Corleone (Robert De Niro), aki legkisebb fiának, Michaelnek már egészen más életet képzelt el, illetve hogyan süllyed egyre mélyebbre az a Michael Corleone, aki maga is szakítani akart a családi üzelmekkel, amikor 1941. december 7-én, az apja 49. születésnapján, egyúttal a japánok Pearl Harbor elleni váratlan támadásának napján úgy dönt, ott hagyja az egyetemet és belép a hadseregbe, hogy a hazáját szolgálja. (De afféle erkölcsi iránytű a befogadott fiú, a Robert Duvall által alakított consigliere Tom Hagen is, aki hűséges választott családjához, mert mindennél jobban szeretne valóban a családhoz tartozni.)