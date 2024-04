A Majomember először veszteni tanít a győzelem elviseléséhez

Nagyon sok a közeli Dev Patel filmjében, és külön öröm viszontlátni az európai új hullámok temérdek izgalmas formanyelvi megoldásait. Akárcsak Godard Kifulladásig című 1959-es filmjében, A Majomemberben is a néző szemébe süt a fák közül kibukkanó nap, ami azt jelenti, hogy a lét perifériájára érve a legfontosabb erkölcsi kérdéseket is sorra fogja venni a film. Mindjárt az első és legfontosabb, hogy kiálljon-e az ember az igazáért. A második is fontos, az arról szól, hogy mit érdemelnek az árulók. Dev Patel azt mondja a művében, hogy csak akkor álljon ki az ember, ha megérzi a természet ritmusát, de arról is szól, hogy az árulónak nincsen kegyelem.

A Majomember

Fotó: UIP-Duna Film