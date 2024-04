A Tűzrőlpattantban a nagymama megrendezi a saját temetését

A film jelentős része erről szól. Hogyan szereti meg a városi főhős, aki azért a gyerekkorát itt töltötte, a csodálatos vidéki létet. És mivel vígjátékról van szó, ezért sikerül a lengyel filmek bohókás figuráiból egy tucatra valót felvonultatni. Persze tudjuk, hogy nem Wajda vagy Kieslowski igazságkereséséről, sőt kifejezetten nem a valóságábrázolásukról szól ez a történet, de az biztos, hogy nem olyan rossz nézni. Ám az teljesen érthetetlen, hogyan fér össze ezzel az idillikus világgal egy nem igazán kibeszélt probléma. Egy olyan dráma, amely igazán meg tud roppantani egy családot. Arról van ugyanis szó, hogy a titokzatos férfi, aki amúgy a szomszéd földbirtokos fia, nemcsak azért neveli egyedül a lányát, mert az anyja zsiráfokat ment gyógyítani a szavannákra, hanem azért is, mert beleszeretett egy másik nőbe.

Azt tudható, hogy Hollywoodban minderre kvóták vannak, de a lengyel szórakoztató vígjátékok nem igazán foglalkoztak eddig azzal, hogy a modern nyugati világ problémáit is a nyakukba vegyék. Azt is tudható, hogy baloldali szelek fújnak a lengyel politikában, de hogy ez ilyen hamar meg is jelenik a filmekben, az egészen elszomorító. A fő probléma mindezzel csak az, hogy teljesen kilóg a lóláb. Annyira idegen a filmben ábrázolt idillikus falu miliőjétől a ráerőszakolt kvótatörténet, hogy a néző már nem is tudja, mit gondoljon. De sajnos valószínűleg ez is volt a cél.

Sommásan 6/10