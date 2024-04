Film készült a zeneműről, amely tizenöt percenként felcsendül valahol

A Bolero nélkül más lenne a mai zene

Doria Tillier olyan tüneményesen alakítja Ravel plátói szerelmét, barátját, társát, hogy egy idő után pontosan értik a nézők is kapcsolatukat. Ravel múzsát keresett, akinek zenét írhat. Egy alkalommal csókra hívta Ravelt a lány, mire ő azt mondta neki, hogy inkább ír hozzá egy zenét. De ettől függetlenül ideje nagy részét vele akarta eltölteni. Ilyen szépen férfi és nő közötti barátságról talán még egyetlen filmben sem esett szó. Ettől függetlenül a film középpontjában, akármennyire hangsúlyos is, nem a barátság áll, hanem az alkotói folyamat. Ahogy megszületik egy dallam. Raveltől a Bolerót Ida Rubinstein rendelte meg, aki egy rövidebb balettelőadás keretében táncolni akart a zenére. Mikor Ravel megkérdezte tőle, hogy mi legyen a zenemű témája, Rubinstein kinevette őt. Nem témát akart ugyanis, hanem egy szenvedélyes zenét, egy érzéki, sőt kifejezetten erotikus művet. Ez a megbízás azért is érdekes, mert Ravelt még a korabeli leghíresebb zenekritikus is alkalmatlannak gondolta arra, hogy szenvedélyes művet írjon. A Bolero mindenkinek kellemes csalódással szolgált.