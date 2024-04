Ezek a legjobb kaszkadőr filmek

A kaszkadőrök tehát már több mint 100 éve fontos szerepet vállalnak a filmlátvány létrehozásában, ennek ellenére a legismertebb filmes elismerés, azaz az Oscar-díj megfeledkezik e szakemberek munkájáról: hiába lobbiznak a kaszkadőrök, nekik nem jár saját díj az amerikai filmakadémiától (az amerikai rendezők és a színészek céhei ugyanakkor rendszeresen osztanak kaszkadőr-díjat).

Könnyen lehet, hogy ezen (az azonos című tévésorozatból készült) A kaszkadőr (The Fall Guy) változtat: a május 2-tól a magyar mozikban is látható, Ryan Gosling főszereplésével készült akció-vígjáték főszereplője ugyanis egy hivatásos filmes kaszkadőr, és már a film előzetese alapján nyilvánvaló volt, hogy a film alkotói szeretnék reflektorfénybe állítani ennek a mostohán kezelt szakmának a legrangosabb képviselőit. Például a film kaszkadőrkoordinátorát, Chris O’Harát, aki az elmúlt két évtizedben olyan filmek mutatványait vezényelte le (mind technikai, mind esztétikai szempontból minden egyes lépést megtervezve), mint a Pearl Harbor – Égi háború, két Mátrix-folytatás vagy John Wick és A gyilkos járat – és akinek neve mellett A kaszkadőrben (Hollywood történetében először) a kaszkadőrdizájner megnevezés áll, amivel a film alkotói ugyancsak azt szeretnék jelezni, hogy a munka nem csak technikai, de művészi jellegű is.