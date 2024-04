Így buktatta le a leselkedő fotóriporter a feleséggyilkos kereskedőt

A Cornell Woolrich 1942-es detektívnovelláját két másik, valódi gyilkossági ügy, illetve Ingrid Bergman és Frank Capra tiszavirág-életű románcának "felhasználásával" megvariáló Hitchcock a Hátsó ablak-ban az amerikai metropolisz valóságos mikrokozmoszát mutatja be, az udvar ablakaiban az alapvető emberi magatartásformákat szinte katalógusszerűen ábrázolva. Ennek a "kis világnak" a megteremtéséhez a rendező monumentális, részleteiben is kidolgozott, a hiteles nappali és éjszakai fényviszonyokhoz egyaránt "alkalmazható", akusztikájában is megtévesztően valóságosnak ható díszletet építtetett Hal Pereira és Joseph MacMillan Johnson látványtervezőkkel: egy nyüzsgő New York-i bérház tökéletes mását, udvarral és 31 lakással, amelyből mintegy féltucatnyit közművesítettek és bebútoroztak (némelyikbe a színészek be is költöztek a forgatás idejére).

Hátsó ablak

Fotó: Paramount Pictures

A Jefferies által megfigyelt emberek, a New York-i hátsóudvar mikrokozmoszának történései középpontjában jellemzően a házasság ideája, a társas lét és az egyedüllét ütköztetése áll. Az egyik lakásba friss házasok költöznek, és folyamatosan enyelegnek; a zeneszerző romantikus slágeren dolgozik; "Miss Magányos Szív" ismerkedési kísérlete kudarcba fullad, ezért öngyilkos lenne (a romantikus dallam tartja vissza); az erkélyen alvó házaspár kiskutyával pótolja a gyerekhiányt; a fiatal balett-táncosnő egyszerre ismerkedik több férfival; Thorwald megöli a feleségét – a főhős pedig minden lehetséges érvet felvonultat, csak ne kelljen feleségül vennie a barátnőjét...

Hitchcock a gyilkos és lebuktatója párkapcsolatát finoman tükrözteti. Thorwald nem óhajt tovább gondoskodni a feleségéről, Jefferies kénytelen eltűrni Lisa gondoskodását. Az egyik szabadulni igyekszik a házasságból, a másik meg sem akar nősülni (érvei hangoztatása közben unos untalan életképeket lát a ház "szerelmi viszonyaiból", amelyek a legritkább esetben ellenpontozzák, inkább alátámasztják mondandóját, már csak azért is, mert a férfi leskelődő érdeklődése eleve a mások kudarcára, az emberi gyarlóságra és az önigazoló kaján kárörömre van kiélezve).