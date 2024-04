Molly Manning Walker debütáló rendezése a tavalyi cannes-i Filmfesztiválon hívta fel magára a figyelmet, ahol megnyerte az Un Certain Regard szekcióját. Most végre a hazai mozikba is megérkezett a film, mely mindenképp jó dolog, ugyanis fontos és aktuális darabról van szó.

Vágólapra másolva!

Három brit lány nyaralni megy egy görög szigetecskére, mely kvázi vidámparkként funkcionál a hormonoktól túlfűtött tiniknek. Egyikük, Tara (Mia-McKenna Bruce) még szűz és eltökélt szándéka elveszíteni az ártatlanságát. Igyekszik maga befolyásolni a történéseket, de a túlfűtött éjszakákon bármi megtörténhet. Az egyik főszereplő, Tara eltökélt szándéka elveszíteni az ártatlanságát. Forrás: MUBI A cselekmény első harmada egy féktelen bulifilmet predesztinál, melyről a elsőre a 2012-es Spring Breakers – Csajok szabadon ugorhat be a nézőnek. A téma hasonló, ám ott egy jóval lázálmosabb, erőszakosabb utazásra invitáltak, mely generációkritikának sem volt utolsó. Walker műve sokkal földhözragadtabb, realistább, nem keresi a hatásvadászatot. Amit a filmben látunk, az bármikor előfordulhat a valóságban, sőt, ne legyenek kétségeink, ha nem is konkrétan ebben a formában, de biztosan megtörtént már. Ebben rejlik az igazi ereje, nincs egy hamis pillanata sem és abszolút tudatosan építkezik. Kezdetben csak az őrült mulatásban veszünk részt, folyik az alkohol, a lányok szórakozóhelyről-szórakozóhelyre járnak és úgy viselkednek mint a legirritálóbb tinik, akik a körúton üvöltve, sipítozás közepette összehányják az utcát. Ilyen figurákkal nem lehet szimpatizálni, de szépen lassan elmosódik a smink és mindegyikük felfedi az igazi arcát. Tara kommunikatív, ismerkedős fajta, de megvannak a korlátai, többek közt a szexet sem akarja elhamarkodni. Em (Enva Lewis) talán a legjózanabb gondolkodású, empatikus, de nehezen bírja a piát és végtére is elsősorban az a célja, hogy jól érezze magát. Skye (Lara Peake) igazi figyelemmágnes, mindenkinek tetszeni akar és ha valami nem az elképzelése szerint alakul, olyan passzív-agresszív stílust veszt fel, mellyel poénnak állítja be a nagyon is komolyan gondolt sértéseit. Ők hárman megismerkednek a szomszéd apartman lakóival, s kialakulni látszanak az új kapcsolatok. A játékidő felénél aztán történik valami, és attól kezdve a lazaságot sokkal inkább felváltja a dráma. A konfliktust előre lehet látni, ám a következmények és reakciók adják meg a szituáció savát-borsát. Itt köszön vissza a már említett realista köntös, minden végtelenül természetesnek érződik és Walker nem akar a szánkba rágni semmit. Nincs narráció, nem látunk bele Tara fejébe, mégis elég egy gesztus vagy pillantás ahhoz, hogy az érzései világosak legyenek. A minimalista elbeszélésmód így sokkal mélyebbé teszi az összképet és olyan kérdéseket hoz felszínre, melyekre elsőre nem biztos, hogy gondolnánk. A Hogyan szexeljünk szándékosan fordítja ki magából az első alkalom tökéletességének, vagy a tengerparti szeretkezésnek a toposzát, hogy önismereti terápiát csináljon belőle. Rávilágít a nemek és igenek közti vékony határvonalra, a magabiztosság sugárzásból fakadó bizonytalanságra, arra, hogy a testünk és lelkünk felfedezése mennyire összefüggnek egymással. Tény, hogy főként a női perspektívát használja, de a férfi nézőpont is előkerül, például Badger (Shaun Thomas) vívódása kiválóan átjön több alkalommal. A zárás nem ad teljes feloldozást, ugyanakkor reményt igen. Egyszerű kapaszkodó, mint egy kinyújtott kéz, mely jelzi: számíthatsz rám.

Nem könnyen befogadható alkotás Walker bemutatkozása, tovább kell benne látni a bulizó tiniknél, mert a felszín alatt rengeteg tartalom van elrejtve. Kevés ilyen hatásos és hiteles film készült a témában, ahol van szó barátságról, kapcsolatokról, vagy a bizonytalan döntésekből fakadó traumatikus élményekről. A Hogyan szexeljünk már csak azért is lehet nagy segítség a modern generációnak, mert lerántja a leplet a mára társadalmi elvárássá vált, eltorzult normákról, arról, hogy állítólag kinek mikor és hogy kellene szexelnie ebben a korban. Kényes téma, de valahogy így kéne érzékletesen, tanulságosan, mégis intim módon diskurzust indítani. Walker pályafutását ezek után mindenképp érdemes lesz nyomon követni.