A film egyik nagy erénye, hogy a készítői az amúgy közel 50 perces interjúból jó érzékkel válogatták össze azokat a részleteket, kulcsfontosságú pillanatokat, amelyek néhány percben is hűen tükrözik a lényeget. Nemcsak András herceg olykor cinikus, gyakran cseppet sem őszintének ható megnyilvánulásai, de Emily Maitlist higgadt, ugyanakkor kíméletlen kérdései, a riporternő és a herceg stílusa, hanghordozása is visszaköszönnek a filmvászonról.

Mind Gillian Anderson, mind Rufus Sewell hajszálpontosan jeleníti meg az eredeti interjúfelvételen is megfigyelhető apró rezdüléseket, arckifejezéseket és mozdulatokat. Az érzelemgazdag zene és a látványvilág – a hol szürke, borús hangulatú, hol pedig élénk, erősen megvilágított jelenetek – egyaránt harmóniában vannak a történet és a színészek által közvetített érzésekkel.

Összességében jól sikerült produkciót láthatnak a nézők, amely képes érzelmeket és gondolatokat ébreszteni. A történet gyorsan magába szippant, és a témával kapcsolatban olykor még új információkkal is szolgál. Nemcsak András herceg bukásának történetébe, de a média világába, a „hírek szerelmeseinek” motivációiba és harcaiba is enged némi bepillantást. Ugyanakkor – és ez nagy valószínűséggel az időkorlátoknak tudható be – mindkét téren maradhatnak bennünk hiányérzetek. Kicsit még többet szeretnénk tudni a történtekről, még mélyebbre szeretnénk ásni a szereplők lelki világában.