Így próbálták a kommunisták tönkre tenni a magyar történelmi filmeket

Mi is pontosan a történelmi film?

A filmes szakirodalom szerint a történelmi film jellemzően a rég- vagy közelmúlt jellegzetes hőseit, eseményeit, korszakait stb. bemutató alkotás, amely a művészi általánosítás és fantázia segítségével idézi fel a történelem nevezetes pillanatait vagy épp a közvélemény számára alig ismert titkait, sokszor úgy, hogy a múltbéli események és a jelen társadalmi állapotai közötti összefüggésekre hívja fel a figyelmet.

De csak az előző három példából kiindulva nagyon nem mindegy, hogy egy ideológia szellemét is átvéve mesélnek el egy emberi történetet a megtörtént események sodrásában, vagy pedig a megtörtént eseményeket igazítják az ideológiához, ezzel erőszakot elkövetve a történelmen.

Nem ritka a történelmi filmek esetében persze az sem, hogy a hitelességet alárendelik a látványnak, ahogy az is gyakori, hogy a történelmi környezetbe helyezett képzeletbeli cselekmény során a múltbéli megtörtént események rekonstrukciója önkényes módon történik. Vagy, és erre találni a legtöbb példát az 1950-es évek végétől a rendszerváltásig, hogy a rég- vagy közelmúlt eseményeit úgy dolgozták fel az alkotók, hogy a történelmi környezetben játszódó alkotásokból akarva-akaratlanul, de a kommunista diktatúra és a szocialista társadalom kritikája sugárzott.

Ilyen volt Fábri Zoltán több filmje is (pl.: Hannibál tanár úr, 1956; Két félidő a pokolban, 1957; Az ötödik pecsét, 1975), de ilyen volt a rendre történelmi parabolákban gondolkodó Jancsó Miklós első sikere a Szegénylegények (1965), amely a betyárvilág felszámolását (egészen pontosan az 1848-49-ben Rózsa Sándor verbuválta csapatban szolgáló betyárok megregulázását) mutatja be, de bemutatásakor nehéz volt a nézőnek nem összefüggéseket keresni az 1956-os forradalom utáni poltikai megtorlásokkal.

És ugyanilyen "áthallásos" alkotás az első Oscar-díjas magyar játékfilm, a Szabó István által rendezett Mephisto is (1981), amely a megalkuvás és a kollaborálás témáját járja körbe, de még csak nem is Magyarországon, mivel Hitler és a nemzeti szocializmus kibontakozása idején játszódik, Németországban, de már a bemutató idején több kritikus úgy érezte, a film a kádári korszak értelmiségének kompromisszumairól is szól. Jellemző ugyanakkor, hogy az olyan történelmi filmeket, mint a Rákosi-korszakot szatirikus szókimondással ábrázoló A tanú (1968, r.: Bacsó Péter) a kommunista cenzúra hosszú időre betiltotta (ebben az esetben kerek 10 évre), ahogy azokat a filmeket is, amelyekben konkrétan megemlítik az 56-os eseményeket, de nem a pártideológiának megfelelő módon (pl. Rényi Tamás Makra c. 1972-es filmjét két évre)