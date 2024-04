Megszépítették Amy Winehouse életét, de még így is megrázó a róla szóló film

Akit érdekelt a zenetörténet egyik legtragikusabb sorsú énekesnőjének élete, az mindent megtudhatott róla, mert könyvet írt az édesanyja és az édesapja is Amyről (azért külön-külön, mert elváltak), több dokumentumfilm is készült az életéről, a pályafutásáról a legutóbbi, amelynek címe Amy – Amy Winehouse-sztori, és amelyet Asif Kapadia rendezett, elnyerte a legjobb dokumentumfilmnek járó Oscar-díjat 2016-ban. A legújabb feldolgozás viszont, a Back to Black még csak megközelíteni se tudta Asif Kapadia dokumentumfilmjének mélységét, amelyből egyébként egy igazán érzékeny és végtelenül tehetséges lány képe körvonalazódott, aki képtelen volt feldolgozni az elég hamar jött sikert, ráadásul kicsit se vette észre, hogy az a férfi, akit szeretett, igazából csak kihasználta őt. Bár az is az igazsághoz tartozik, hogy kapcsolatfüggőségét, depresszióra való hajlamát a mostani játékfilm is kivesézi, Jack O’Connell pedig meggyőzően alakítja Black Fielder-Civilt, aki egy sikertelen drogosként jelenik meg a filmben. Úgy tűnik, hogy kedveli Amyt, ám kettőjük között nem beszélhetünk egy érett és egymás iránt elkötelezett kapcsolatról.

Back to Black (Amy Winehouse-sztori)

Fotó: UIP-Duna Film