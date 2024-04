A Netflixes változatot nem kisebb név vette a szárnyai alá, mint Steven Zaillian, akinek olyan forgatókönyveket köszönhetünk, mint a Schindler listája, a New York bandái, az Amerikai gengszter vagy Az ír. Andrew Scott nemkülönben kiváló választás a főhősnek, tehát a stáb alapján borítékolható volt egy minőségi produkció. A néző akarva akaratlanul is összehasonlításokba bocsátkozik, ha egy olyan művel találja szembe magát, melyet sokadjára dolgoznak fel (ráadásul jeles alkotókhoz kell felzárkózni). Zaillian igyekezett elkerülni az ilyesféle buktatókat és rögtön a képi világgal jelzi, hogy a saját vízióját látjuk. A fekete-fehér vizualitás remek húzásnak bizonyult, rögtön megadja az alaphangulatot és noiros hatást kölcsönöz a látottaknak. Az író, rendező a szereplőket is sajátosan kezeli, kezdve a főhőssel. Kiemelte, hogy nem csak egy mezei szocio vagy pszichopataként tekint rá és ez abszolút átjön a cselekményből.

Talán az eddigi legsebezhetőbb Ripley-hez van szerencsénk, aki főleg a sorozat első felében rengeteget szerencsétlenkedik. Önbizalomnak nyoma sincs, csak a látszatot kívánja fenntartani, hogy uralja a szituációt, ám amikor megérkezik Olaszországba, rögtön tudatosul, hogy mennyire elveszett és csak sodródik az árral.

Minden mozzanatában ott lappang a paranoia, tudja, hogy van a rovásán és nem tud teljesen higgadt maradni. Az efféle esetlenségek sokkal emberibbé teszik, így hiába antipatikus a tettei miatt, nem lehet teljes szívből utálni. Van lelkiismerete, nem velejéig romlott, noha ahogy haladunk előre az epizódokkal, úgy lesz egyre magabiztosabb, s ezáltal félelmetesebb figura. Dickie és Marge (Dakota Fanning) nemkülönben mások, mint Minghella filmjében. A férfi kevésbé karakán, befolyásolható, mégis józan gondolkodású hedonista, míg a nő messze nem csak egy butácska naiva. Kezdettől fogva szkeptikus Tommal szemben, folyamatosan szúrós pillantásokat és cinikus megjegyzéseket intéz felé. Külön ironikus, hogy miként formálódik a jelleme a zárásra. Zaillian a befejezésbe is belenyúlt, de a kritikus pontok nagyjából megmaradtak. Az 1999-es film helyett inkább a regényre fókuszált, így a teljes Meredith mellékszál kimaradt a sztoriból. Ez egyáltalán nem probléma, viszont a tempón erősen érződik.