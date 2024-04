A sci-fi nagymesterei elérték, hogy a a tudományos-fantasztikum körébe tartozó regények és filmek elismertségre tettek szert, jócskán kibővült a rajongók tábora. Egyre többen felfedezték, hogy a műfaj-alműfaj-tematika nem feltétlenül egyszerű űrmese, ahol kis zöld emberkék lövöldöznek lézerfegyvereikkel csészealj formájú űrhajóikból, hanem nagyon is messzire vezető műfaj, ahol az írói, vagy filmes tehetségek tartalmas gondolatokat tudnak megfogalmazni, fontos kérdéseket feltenni, társadalmi jelenségekre tudnak reflektálni. Ráadásul az extrém körülmények közé helyezett ember viselkedésének törvényszerűségei olyan módon válnak érzékelhetővé, ahogy egyetlen más műfajban sem. Nem véletlen, hogy a sci-fi egyre gyakrabban tűnik fel a szépirodalmi igénnyel megírt művekben, úgy is értve ezt, hogy a „magasirodalmat” művelők is kipróbálják magukat a fantasztikum világában. Nem új a jelenség, hiszen már Jókai is írt hasonlót, meg sokan mások is, de a tendencia érezhetően erősödik. Nos, a Rebel Moon második része, A Sebejtő címmel megáldott film nem ebbe a halmazba tartozik. Rendezője, Zack Snyder nem tudott a nagyok nyomába érni. Asimov, Bradbury, Philip. K. Dick, Kubrick, Spielberg, Nolan és társaik munkái után újra itt egy egyszerű űrmese. És még csak nem is szórakoztató.

Rebel Moon II., A Sebejtő. Zack Snyder filmjének egyik jelenete. Forrás: Netflix

Finoman megsebezve - az első rész sem mellbevágó

Már a Rebel Moon első része sem volt túl meggyőző, a történet sem volt túl élettel teli. Egy kis bolygón élő kicsiny közösség megbíz egy renegát harcosnőt, Korát, hogy verbuváljon némi sereget, és a védje meg őket a hatalmaskodó, rablótermészetű diktátor elszánt katonáitól. A harcban igen járatos lány - akiről közben kiderül, hogy nem is olyan régen a birodalom urának gyerekére vigyázott mint igen képzett testőr-katona, csak aztán meghasonlott a rendszer visszásságaitól, és elszökött - különböző helyekről szedi össze az általa nagyra tartott kollégákat, akik között van, aki lezüllött, más remeteként éli életét, és még sorolhatnánk. Ismerős, ugye?

A hét mesterlövész, vagy szamuráj könnyen eszünkbe juthat, és még sok más is, de ez még nem is lenne baj.

A lényeg: a végén Kora és társai legyőzik a túlerőt és megölik a gonosz főtisztet. Örülünk, minden rendben, egyszer megnéztük, felejtsük is el.

De itt a második rész, A Sebejtő.

A cím megfejtése mellesleg: a gonosz főtiszt nem halt meg, hiper-szuper orvos-lényei életet lehelnek bele, de a tiszt sebeit nem akarja eltüntetni, hogy emlékezzen Korára, legyőzőjére, és a bosszúvágy tüze el ne hamvadjon. Nem túl fantáziadús, de sebaj, ezen ne múljék, nézzük tovább. Szóval a tiszt él, revansot akar venni, legyőzni a rebellis csapatot, és elvenni a kis falusi közösség búzáját. El is indul csapatával és óriási űrhajójukkal a gyenge kis bolygó felé. Nagy harc lesz, az biztos, készülünk a csatára. Ám addig még sok víznek le kell folyni a Dunán, vagy a kicsiny bolygó legnagyobb folyóján. Valamiért a rendező kéjes örömmel mutogatja indokolatlanul hosszú percekig az aratómunkát, a búzamezőket, változatos szögekből, mindenki arat, dolgozik látástól vakulásig.

Nyilván fontos a búza, hiszen azért folyik a harc, meg szép is, a mezők mögött a nap nyugszik, gyönyörű, megható muzsika szól. Igen, szimbolikus, allegorikus, a búza maga az élet, stb, értjük; de jóból is megárt a sok, legalábbis egy elvileg akciódús zsánerben.

Egyébként az utána következő munkafolyamatokba is bepillantást nyerhetünk, például hogy miként lesz liszt a búzából a malomban. Izgalmunk tetőfokra hág. A falusiaknak és a pár kiváló harcosnak három nap alatt kell betakarítani a termést; néha úgy érezni, mintha valós időben kellene nézni a az aratást: át tudtam érezni a dolgozók fáradalmait. Talán ez volt a cél?